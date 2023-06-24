Сейчас Александр в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Репетитор из Екатеринбурга Александр Ж. часто посещал библиотеки и любил дружить с детьми. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал знакомый задержанного. В начале июня преподавателя английского языка арестовали по обвинению в насилии над маленькой девочкой. Позже Чкаловский суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

СК возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Ранее стало известно, что на протяжении нескольких лет Александр писал книгу, в которой рассуждал о своем детстве.

- Познакомился я с ним два года назад в библиотеке номер № 36. Мы с ним, а также моим другом часто встречались. Как я понимаю, у него не получалось находить контакта со своим возрастом. И он дружил только с детьми. Он хорошо с ними ладил. Играл на площадках в бадминтон, пинг-понг, шашки. Очень много читал. Педофил ли он? Совершал ли он, то преступление, о котором написано? Не знаю, - пояснил собеседник «КП-Екатеринбург».

Всех, кто может помочь следствию, просят звонить по номеру: 8-922-21-24-633.

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