19 мая Ройзмана* признали виновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман* оплатил штраф в 260 тысяч рублей, назначенный за дискредитацию армии. 19 мая Октябрьский районный суд признал его виновным по статье 280.3 о публичной дискредитации вооруженных сил России.

- Штраф был оплачен 9 июня, - пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, что прокуратура не стала обжаловать вердикт суда.

В августе 2022 года полиция Москвы инициировала расследование, в ходе которого политик был задержан в своей квартире. Обыски также прошли в Музее Невьянской иконы и «Фонде Ройзмана». На время следствия суд избрал для иноагента меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Ройзману* нельзя было принимать входящую корреспонденцию, общаться со свидетелями и пользоваться Интернетом.

* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.