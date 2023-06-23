Бастрыкин взял на контроль дело четырехлетней девочки, травмированной в детском саду на Урале

Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией юной свердловчанки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование травмы четырехлетней девочки в детском саду в поселке Светлом, который находится недалеко от Арамиля. Об этом сообщили в СУ СК России.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя регионального СУ А.Д. Надбитову доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах произошедшего, - сообщили в СК.

Мама девочки считает, что сотрудники садика халатно относились к своей работе и сообщили о травмировании не вовремя. Из-за чего медицинскую помощь ребенку оказали позже. Это повлияло на сроки реабилитации девочки.

Также женщина недовольна тем, что отказались возбуждать уголовное дело по данному случаю. На данный момент в Следственном комитете по Свердловской области проводится процессуальная проверка.

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