В Туринске 37 многодетных семей получили выплат на 7,4 миллиона рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
В Туринске 37 многодетных семей получили выплат на 7,4 миллиона рублей. Деньги свердловчане получили взамен земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ведомство проверило исполнение администрацией ГО законодательства об обеспечении многодетных семей земельными участками. На момент проведения проверки размер выплат и порядок их выплат на участок не установлены. А ассигнования на данные цели в бюджете Туринского городского округа не предусмотрены.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратура главе администрации Туринского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства, - рассказали в ведомстве.
Оказалось, что на данные цели предусмотрено финансирование в размере 15 миллионов. А также были утверждены все документы, сумма и порядок были назначены. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования за истекший период были выплачены 7,4 миллиона.
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