Продавцы могут арендовать помещение на несколько дней, а потом пропадать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Свердловской области купила постельное белье за 93 тысячи рублей в кредит. Однако на следующий день одумалась и решила отказаться от приобретенного комплекта. Ей повезло, средства удалось вернуть. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Женщина приобрела пастельное белье из одеяла, пододеяльника, подушки и наволочки на презентации. Комплект из овечьей шерсти обошелся в 93 тысячи рублей. Но полной стоимости у пенсионерки с собой не было, тогда она заключила кредитный договор.

- Уже на следующий день пенсионерка решила отказаться от покупки и с помощью специалистов консультационного пункта для потребителей составила претензию в адрес продавца. Продавец вернул все деньги на счет в банке, с которым заключен кредитный договор, - рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что чаще всего такие продавцы приезжают из других регионов. На несколько дней они могут арендовать помещение, а потом пропадают.

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