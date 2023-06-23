В Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

Туристы могут посещать парки и леса без сопровождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Такое решение принято в связи с ликвидацией всех лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

Сейчас туристам можно свободно посещать леса и парки, без сопровождения. Однако передвигаться разрешено только по определенным маршрутам.

- С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк, – пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Не смотря на это, все также в регионе запрещено разводить открытый огонь и костры, запускать фейерверки и сжигать сухую траву. Такие ограничения действуют даже на территориях дачных и садовых участков.

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