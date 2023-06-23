Уже 19 человек обеспечены возможностью получить новый кров. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Первые погорельцы из Сосьвы получили сертификаты на покупку жилья. Уже 19 человек обеспечены возможностью получить новый кров. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В программу поддержки включены 57 семей, все они должны обрести новый дом. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Уральцы могли выбрать между получением готовых квартир и индивидуальных домов, возведение которых ведется в настоящее время, и сертификатом, позволяющим приобрести недвижимость в любой точке Свердловской области, – рассказали в региональном правительстве.

Напомним, что крупное строительство жилья началось в Сосьве еще в мае. Тогда рабочие смонтировали одну «коробку» на 54 квадратных метра из серии индивидуальных домов. А также начали подготовку к строительству трехэтажного дома на 60 квартир. Закончить работы планируют всего за один строительный сезон.

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