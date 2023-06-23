Евгений Горенбург раскрыл, кому запретили выступать на «Ночи музыки»

На фестивале выступят артисты с разных уголков мира
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Директор фестиваля Ural Music Night объяснил, каких артистов нельзя было пригласить выступить на музыкальном событии.
- У нас немного сложная ситуация. Могут принимать участие музыканты только из дружественных нам стран. К нам присоединились артисты со всего мира – из Индии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Южно-Африканской Республики. Поэтому у нас настоящий международный фестиваль, - рассказал Евгений Горенбург.
Ранее Евгений Горенбург также высказался о том, почему в год 300-летия города на фестиваль приглашено небольшое количество известных артистов.
«Уральская Ночь музыки» в Екатеринбурге состоится 23 июня. Фестиваль в этом году пройдет в Екатеринбурге в восьмой раз. Более 2 500 артистов выступят на 100 площадках по всему городу. Подробную программу вы можете посмотреть здесь.