Авария случилась утром 23 июня на Варшавской. Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мама с дочкой на Honda влетели в фонарь. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Авария случилась утром 23 июня на Варшавской, 4. 30-летняя женщина на Honda Civic двигалась со стороны Сибирского тракта на улицу Сажинскую. Отвлекшись от дороги, водитель въехала в фонарный столб.

Трехлетняя девочка получила различные травмы. Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

В ДТП пострадала маленькая пассажирка. Трехлетняя девочка получила различные травмы. Ее доставили в больницу. Как позже выяснилось, ребенок перевозился с нарушениями ПДД, из-за чего и получил множественные травмы.

- Водитель рассказала полицейским, что двигаясь по Варшавской отвлеклась на навигатор, а когда увидела, что горит желтый сигнал светофора, разволновалась, перепутала педали и нажала на газ, после чего допустила наезд на столб. Женщина привлечена к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – за нарушение требований к перевозке детей, - рассказали в ГИБДД.

На месте аварии автоинспекторы провели замеры, составили документы и установили личности участников ДТП. Также им удалось узнать обстоятельства столкновения.

На месте аварии автоинспекторы провели замеры, составили документы и установили личности участников ДТП. Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

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