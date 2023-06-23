В Екатеринбурге модернизируют систему газоснабжения

Главная задача газовиков - подготовка системы к бесперебойному газоснабжению в отопительный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге модернизируют систему газоснобжения. На работы планируют потратить 160 миллионов рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Летняя ремонтная кампания проходит во всех городах Свердловской области. Главная задача газовиков заключается в подготовке системы к бесперебойному газоснабжению в отопительный сезон.

- В Октябрьском районе сотрудники Производственного управления №1 заканчивают модернизацию газорегуляторного пункта. ГРП позволяет регулировать давление при подаче газа в дома горожан. От его корректной работы зависит стабильность и качество поставки голубого топлива абонентам, - рассказали в компании.

Пункт обеспечит газом 22 многоквартирных и 162 частных дома. Сейчас специалисты меняют устаревшее оборудование. Помимо этого, за лето проведут ремонт фасада ГРП. Также на Лагерной, 14, газовики меняют шкафной газорегуляторный пункт, который обеспечивает газом два дома.

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