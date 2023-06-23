Евгений Горенбург объяснил небольшое количество известных артистов на «Ночи музыки»

Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге в восьмой раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург ответил на жалобы зрителей о том, что в этом году на фестивале мало известных артистов. Масштабное музыкальное событие состоится уже сегодня – 23 июня.

- Это гнусная ложь! У нас есть IOWA, Владимир Сюткин, Тося Чайкина, Юлия Чичерина и Владимир Самойлов. Мы в первую очередь ориентируется на качество артистов. И если не считаем, что кого-то из популярных артистов у молодежи не стоит звать, не зовем, - Евгений Горенбург.

К его словам, присоединился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Мы всегда стараемся приглашать на фестиваль молодых и талантливых исполнителей. Все когда-то были неизвестными, например те же The Beatles, а потом стали мегапопулярными. Важно давать новым музыкантам показать себя, - Павел Креков.

Напомним, фестиваль в этом году пройдет в Екатеринбурге в восьмой раз. Более 2 500 артистов выступят на 100 площадках по всему городу.

Фестиваль начнется в 15:00 и завершится в 03:00 утра 24 июня традиционной акцией «Светает». Подробную программу вы можете посмотреть здесь.

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