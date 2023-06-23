Уральские самбисты и на пляже остаются лучшими

Фото: УГМК

В Оренбурге определились победители и призеры чемпионата России по пляжному самбо, который проводится уже в третий раз. Из спортсменов УГМК победителем, а заодно и обладателем путевки на чемпионат мира в сентябре в Доминикане, стал опытный в этой дисциплине боец Артур Хапцев (88+ кг). Компанию ему составит молодой Дамир Шамсутдинов, выигравший в категории до 58 кг. В категории до 71 кг третьим был Егор Смертин, в категории до 88 кг второе место на счету Турпалали Гусиханова, а в супертяжелом весе бронзу взял Дмитрий Торгашов.

Фото: УГМК

– Ребята выступили очень достойно, – подводит итоги турнира главный тренер КС УГМК Михаил Суханов. – Артура Хапцева уже смело можно назвать специалистом в этом виде. Это его третий чемпионат, и он везде был лучшим. Прекрасный дебют получился у Дамира Шамсутдинова. Немного обидно за Дмитрия Торгашова. Он был отлично готов, но правила пляжного самбо лишили его главного козыря – борьбы в партере.

Добавим, что во второй день соревнований наши спортсмены помогли сборной УрФО выиграть командное первенство.