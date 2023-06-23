Инвалид из Артемовского добился взысканий почти в 10 миллионов за сгоревший дом

Ведомство потребовало взыскать с организации электроснабжения материальный ущерб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инвалид из Артемовского добился взысканий за сгоревший дом. Сумма выплат достигла 9,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в конце июня 2021 года в доме на Олькова произошел пожар. Огонь уничтожил крышу, перекрытие дома, имущество, находившееся в жилище, и надворные постройки. Инвалид второй группы получил сильные материальные убытки.

- Согласно выводам экспертизы, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Скачок напряжения, послуживший причиной возникновения пожара, произошел во внешней электросети, что находится в зоне эксплуатационной ответственности сетей организации электроснабжения, - рассказали в ведомстве.

Прокурор обратился в суд, дабы отстоять права пострадавшего мужчины. Ведомство потребовало взыскать с организации электроснабжения материальный ущерб. Суд удовлетворил требование.

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