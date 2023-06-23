На Урале в ДТП погиб 26-летний водитель Lada Kalina

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 58-м километре трассы Горбуновское - Байкалово - Ирбит, около села Краснополянское Байкаловского района, ночью 23 июня произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 26-летний водитель Lada Kalina и серьезно пострадали два человека - 33-летний мужчина и 21-летняя девушка. Все трое - жители Ирбитского района.

- Двигались со стороны Байкалово в направлении Ирбита, при левом повороте проезда закругления проезжей части водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Байкаловской ЦРБ.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя не было прав - он был их лишен после того, как трижды привлекался по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания.

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