На протяжении трех дней будут проводить по несколько сеансов Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 300-летию Екатеринбурга на фасаде администрации покажут световое шоу. Его будут проецировать вечером с 17 по 19 августа. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

- Современные технологии мэппинга (3D-проекция на здания с учетом их геометрии и местоположения) творят настоящую магию. Мы решили подарить со студией инновационного дизайна, созданной екатеринбуржцами Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой, подобное волшебство и жителям родного города к его 300-летию, - рассказал Орлов.

На протяжении трех дней будут проводить по несколько сеансов. Такой подарок преподнесет мэрия горожанам и гостям города.

Напомним, что День города пройдет 19 августа. Городу исполнится 300 лет. До самого дня торжества пройдут различные мероприятия. Например, 10-13 июля 2023 года в Екатеринбурге пройдет международная выставка «Иннопром».

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