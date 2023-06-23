Главный музыкальный летний фестиваль Ural Music Night в восьмой раз пройдет 23 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские космонавты поддержали фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге.

- Сергей Прокопьев вместе с коллегами на борту МКС записали видео с главной песней нашего фестиваля «Луч солнца золотого» и передали нам. Очень приятно, - рассказал Евгений Горенбург.

Главный музыкальный летний фестиваль Ural Music Night в восьмой раз пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В год 300-летия города в «Уральской ночи музыки» примут участие 2500 артистов. Это, как всегда, популярные исполнители и начинающие музыканты, которым фестиваль дает возможность раскрыться.

Фестиваль начнется в 15:00 и завершится в 03:00 утра 24 июня традиционной акцией «Светает». «КП-Екатеринбург» подготовила программу с главными хедлайнерами и площадками «Ночи музыки»-2023.

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