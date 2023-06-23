В Свердловской области дефицит кадров решат за счет осужденных

Заключенных привлекут к работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут решать вопрос с дефицитом кадров. Для этих целей будут привлечены осужденные. Их количество может достигать шести тысяч человек. Об этом сообщил директор регионального департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов на брифинге, посвященном Всероссийской ярмарке трудоустройства.

- Я неоднократно объезжал исправительные учреждения, беседовал с осужденными, а также с представителями ГУФСИН. Видел среди заключенных сварщиков шестого разряда, которые хотят работать. Кадровый резерв составляет до шести тысяч человек, - отметил Дмитрий Антонов.

Ярмарка трудоустройства проходит 23 июня. В Свердловской области ее провели в здании Уральского государственного экономического университета. В ней приняли участие замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова и заместитель главы региона Василий Козлов.

Ранее стало известно, что в «Гортрансе» Екатеринбурга не хватает водителей и кондукторов. Данный вопрос поднимается уже не первый раз.

- Проблема нехватки кадров в «Гортрансе» действительно есть. Об этом уже не раз говорилось. Какими-то числовыми показателями поделиться пока не можем, - подтвердили в мэрии Екатеринбурга.

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