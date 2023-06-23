На «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга запретят парковку самокатов

Ограничения будут действовать до двух часов ночи 24 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга запретят парковку для электросамокатов. Но ограничения эти будут действовать несколько часов и один день – в «Ночь музыки». Также скорость устройств снизят до минимальной. Информация об этом появилась в постановлении о проведении фестиваля на сайте администрации города.

- Рекомендовать компаниям – операторам сервиса проката электросамокатов, запретить парковку электросамокатов с 20:00 23.06.2023 до 02:00 24.06.2023 в границах улиц Хохрякова – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев, а также установить ограничение скорости движения электросамокатов в границах указанных улиц до минимальной, - говорится в документе.

Ранее в Екатеринбурге на «Ночь музыки» запретили продавать алкоголь. Ограничения будут действовать до 23:00 часов 23 июня.

Помимо этого, в мэрии сообщили, что общественный транспорт будет ходить в штатном режиме, его работа не будет продлеваться в «Ночь музыки».

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