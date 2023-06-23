В Свердловской области подешевели помидоры и подорожали огурцы

Помидоры подешевели в среднем до 123 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю на 11% (до 123 рублей) подешевели помидоры и подорожали на 0,33% (до 115 рублей) огурцы. Это следует из данных, опубликованных Свердловскстатом.

Также снизились цены на 9,99% (до 51,5 рубля) на капусту, на 3,52% на свеклу (50,58 рубля) и на 2,05% на лук (63 рубля).

При этом поднялись цены на картофель на 9,15% (36,58 рублей), на морковь на 1,92% (59 рублей).

Из других продуктов питания заметнее всего подорожали куры мороженые (до 178 рублей за 1 кг), сахар-песок (69,5 рублей за 1 кг).

Напомним, ранее мы писали, что Екатеринбург занял 13-е место в списке городов Уральского федерального округа по уровню предлагаемых зарплат. В столице Урала средняя предлагаемая зарплата - на уровне 75 716 рублей. Это на 6 436 рублей больше, чем годом ранее.