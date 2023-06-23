В Екатеринбурге в День молодежи ограничат продажу алкоголя

Запрет будет распространяться только в центре города до 23:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге в День молодежи будет запрешена продажа алкоголя. Однако ограничения эти будут распростроняться только в центре города до 23:00. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.

- Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в местах проведения мероприятий и на прилегающих к местам территориях, - рассказали в мэрии.

Так, с 16:00 от улицы Челюскинцев по Февральской революции, Вайнера, Куйбышева, Белинского, Карла Либкнехта и Николая Никонова до переулка Красного запретят продажу спиртного. В то же время ограничения начнут действовать в границах улиц Татищева – Мельникова – Репина и в зданиях по адресам: ул. Ключевская, 15, ул. Татищева, 49. Также запрет будет действовать от улицы Первомайской – Мира – Малышева – Софьи Ковалевской; на улице Малышева, от улицы Мира до улицы Комсомольской.

Еще раньше, с 14:00, спиртное перестанут продавать в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Бажова – Шевченко; на улице Шевченко, от улицы Бажова до улицы Карла Либкнехта; в здании по адресу: ул. Свердлова, 2.

В 16:00 запрет начнет действовать в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев, от дома № 19 до № 33.

Ранее в мэрии рассказали как пройдет День молодежи в Екатеринбурге. Он начнется в 12:00 и продлится до 22:00. Основной площадкой праздника в 2023 году стал ЦПКиО имени Маяковского. В парке будут действовать несколько интерактивных площадок. Среди них – спортивная, лекционная, мастер-классы и другое.

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