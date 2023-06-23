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НовостиЭкономика23 июня 2023 7:59

Екатеринбург занял 13 место по УрФО по уровню предлагаемых зарплат

На первом месте оказался Новый Уренгой
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Зарплаты в УрФО постепенно растут

Зарплаты в УрФО постепенно растут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял 13 место в списке городов Уральского федерального округа по уровню предлагаемых зарплат. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

На первом месте рейтинга оказался ямальский город Новый Уренгой, где средняя предлагаемая зарплата по итогам первого полугодия 2023 года составила 117 447 рублей. На втором и третьем местах тоже города ЯНАО – Губкинский (99 724 рублей) и Салехард (91 794 рублей).

Екатеринбург оказался на 13 строчке со средней предлагаемой зарплатой на уровне 75 716 рублей. Это на 6 436 рублей больше, чем годом ранее.

Также в список попали уральские города Серов, Ревда и Верхняя Пышма. Средняя зарплата по Свердловской области составляет 57 471 рубль.