В Екатеринбурге завершили поиски 19-летнего парня с тату на лице

Фото: предоставлено знакомой Андрея Ильина

В Екатеринбурге завершили поиски 19-летнего Андрея Ильина с тату на лице, пропавшего 10 июня на Уралмаше. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердила знакомая молодого человека. С Андреем Ильиным все в порядке.

Напомним, молодой человек перестал выходить на связь после встречи со своими знакомыми. Телефона у него с собой не было.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в полиции. На момент публикации материала ответ не поступил.

Напомним, в Нижнем Тагиле завершили поиски 23-летней девушки, пропавшей 18 июня после ссоры с парнем. Как сообщили в полиции, Виктория Ложкина сама вернулась домой. Она не знала, что ее разыскивают.

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