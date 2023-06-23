Свердловские подростки смогут бесплатно освоить мультипликацию в летней онлайн-школе

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания Фото: Сергей НАДЕЖДИН

МТС в дни летних каникул открывает всероссийскую онлайн-школу по анимации для детей в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Ребята из Свердловской области от 11 до 18 лет получат возможность бесплатно изучить разные стили анимации. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» с 1 по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы дети могли научиться работать с различными инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления - японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Можно выбрать изучение одного или сразу всех арт-стилей.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания. В качестве итоговой работы нужно будет нарисовать маскота – цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.