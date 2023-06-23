ДК Железнодорожников в Екатеринбурге вновь станет одной из площадок фестиваля Ural Music Night

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская магистраль в третий раз примет на своей площадке масштабный фестиваль Ural Music Night. Дворец культуры Железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге 23 июня станет главной инди-сценой мероприятия – «New/Open Stage».

Весь вечер, с 18:35 до 23:00, на открытой площадке перед зданием ДКЖ будут выступать коллективы, представляющие различные направления отечественной независимой музыки. Среди них – московский инди-проект «Ничего», петербургско-красноярский электропоп-квартет «Beeswax & Olesya», владивостокские экспериментаторы «hehehe», пермская ска-панк-группа ValieDollz и др.

Хедлайнер площадки – легендарная питерская группа «Billy's Band», в творчестве которой причудливо переплелись мотивы джаза, блюза, рока и других музыкальных стилей.