В старинном особняке в центре Екатеринбурга разместят ресторан

Сейчас дом купца Флоринского начали реставрировать. Фото: «Деловым домом на Архиерейской»

В центре Екатеринбурга старинный особняк на Скакко и Ванцентти, 69 отреставрируют и переквалифицируют в ресторан. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе компания «Деловой дом на Архиерейской», которой принадлежит дом купца Флоринского.

Старинный особняк расположен на Скакко и Ванцентти, 69.Фото: «Деловым домом на Архиерейской»

- В настоящий момент ведутся реставрационные работы по фасаду здания, выполняется кирпичная кладка и устройство веранды со стороны внутреннего двора. Мы рассчитываем закончить фасадные работы в течение месяца. Предварительный срок окончания всех реставрационных работ (без чистовой отделки, ее будет делать арендатор по своему проекту) - октябрь этого года, - рассказали в компании.

Вскоре здание передадут ресторатору. Фото: «Деловым домом на Архиерейской»

Вскоре особняк передадут ресторатору, который будет работать над проектом в стенах здания. Планируется, что в историческом здании появятся ресторан и кафе.

- После реконструкции в доме купца Флоринского должен появиться новый гастропроект - сейчас ведутся переговоры с потенциальными арендаторами, с одним из рестораторов мы на финальном этапе. О направленности и ценовом сегменте будет известно позже - ближе к завершению проекта реставрации, - добавили в пресс-центре «Делового дома на Архиерейской».

Так должно выглядеть здание в октябре 2023 года. Фото: «Деловым домом на Архиерейской»

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