Мэр Серова запретил хоронить людей в поселках Межевая и Марсяты

Погребение умерших приостановили в двух поселках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Серова Василий Сизиков запретил хоронить людей в поселках Межевая и Марсяты. Глава города подписал соответствующее постановление.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой, - указано в постановлении.
Документ опубликован на сайте администрации Серова. В нем указаны кадастровые номера земельных участков, на которых приостанавливается погребение умерших.
Напомним, ранее мы писали, что три екатеринбургских кладбища включили в реестр объектов культурного наследия, теперь на их территории запрещена застройка любых видов зданий. В список попали семейное захоронение Агафуровых на татаро-башкирском кладбище, кладбище на территории парка Зеленая Роща и Лютеранское кладбище в Кировском районе.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru