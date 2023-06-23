Мэр Серова запретил хоронить людей в поселках Межевая и Марсяты

Погребение умерших приостановили в двух поселках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Серова Василий Сизиков запретил хоронить людей в поселках Межевая и Марсяты. Глава города подписал соответствующее постановление.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой, - указано в постановлении.

Документ опубликован на сайте администрации Серова. В нем указаны кадастровые номера земельных участков, на которых приостанавливается погребение умерших.

Напомним, ранее мы писали, что три екатеринбургских кладбища включили в реестр объектов культурного наследия, теперь на их территории запрещена застройка любых видов зданий. В список попали семейное захоронение Агафуровых на татаро-башкирском кладбище, кладбище на территории парка Зеленая Роща и Лютеранское кладбище в Кировском районе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru