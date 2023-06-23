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НовостиОбщество23 июня 2023 7:14

Мэр Серова запретил хоронить людей в поселках Межевая и Марсяты

Глава города подписал соответствующее постановление
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Погребение умерших приостановили в двух поселках

Погребение умерших приостановили в двух поселках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Серова Василий Сизиков запретил хоронить людей в поселках Межевая и Марсяты. Глава города подписал соответствующее постановление.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой, - указано в постановлении.

Документ опубликован на сайте администрации Серова. В нем указаны кадастровые номера земельных участков, на которых приостанавливается погребение умерших.

Напомним, ранее мы писали, что три екатеринбургских кладбища включили в реестр объектов культурного наследия, теперь на их территории запрещена застройка любых видов зданий. В список попали семейное захоронение Агафуровых на татаро-башкирском кладбище, кладбище на территории парка Зеленая Роща и Лютеранское кладбище в Кировском районе.

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