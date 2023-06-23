В Нижнем Тагиле завершили поиски 23-летней девушки, пропавшей после ссоры с парнем

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле завершили поиски 23-летней девушки, пропавшей 18 июня после ссоры с парнем. Как сообщили в полиции, Виктория Ложкина сама вернулась домой. Она не знала, что ее разыскивают.

- С ней все в порядке. Говорит, телефон разрядился, поэтому была без связи. О том, что её разыскивает полиция, узнала только от родных, когда вернулась. Сегодня сотрудники уголовного розыска примут ее официальные объяснения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 20 июня в полицию обратилась мама девушки. Сожитель Виктории рассказал ей, что после ссоры оставил ее возле дома на Ленинградском проспекте, 39, а когда вернулся, то ее там уже не было. По данным полиции, Виктория пропадает не впервые.

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