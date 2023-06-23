Житель Волчанска лишился машины из-за пьяного вождения

На этот раз водителю назначили 360 часов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Волчанска был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде. У мужчины конфисковали авто. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ночью 9 марта 2023 года мужчину задержали пьяным, он управлял «ВАЗ-2115». Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Однако водитель отказался от него.

- Ранее он привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

Тогда мужчина отделался штрафом в 30 тысяч рублей. Однако автомобилиста лишили прав на 1,5 года. На суде мужчина признал свою вину в полном объеме. На этот раз водителю назначили 360 часов обязательных работ и лишили права заниматься деятельностью по управлению авто на 2,6 года. А отечественную легковушку мужчины конфисковали в доход государства.

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