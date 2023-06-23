В Кушве после реконструкции открыли мемориал погибшим от ран в госпиталях

Фото: департамент информполитики региона

В Кушве в День памяти и скорби после реконструкции открыли мемориал погибшим от ран в госпиталях. Об этом сообщил в департаменте информполитики региона.

- Очень важно, что именно сегодня, в эту памятную дату открывается воинское захоронение в Кушве. Это событие важно для всех поколений - это и сохранение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, и место силы для будущих поколений, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Во время ремонта, в том числе покрытие мемориальной площади, ступеней и пешеходных дорожек сделали с облицовкой и мощением противоскользящими, термообработанными гранитными плитами. Кроме того, теперь вся территория освещена и обеспечена системой наблюдения и автоматизированной передачей данных об опасных ситуациях.

Работы по реконструкции длились два года. За это время на восстановление мемориала было выделено более 29,4 миллиона рублей. Реставрация, ремонт и благоустройство проводились с учетом сохранения историко-культурной значимости.

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