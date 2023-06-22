В Невьянске иностранные дипломаты открыли мемориал

Реконструировать мемориал начали еще в 2022 году. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Невьянске иностранные дипломаты 22 июня открыли мемориал, посвященный памяти уроженцев Казахской, Киргизской, Таджикской, Узбекской ССР. На мероприятии пресутсвовали представители всех стран. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Обновленный монумент, который мы открываем сегодня, - это единственный на Урале памятник подвигу трудармейцев из Центральной Азии и один из немногих подобных сооружений на территории России, –отметил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

Реконструировать мемориал начали еще в 2022 году. Провести работы получилось при поддержке власти, благотворителей и инициативных свердловчан. Финансировали работы организации из Екатеринбурга, Невьянска, Полевского, Каменска-Уральского и Оренбурга.

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