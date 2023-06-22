Жарас Мамутбеков стал нового консулом Республики Казахстан. Фото: Вячеслав Ярин

В Екатеринбурге назначили нового консула Республики Казахстан. Жарас Мамутбеков приступил к исполнению обяханностей. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вечяслав Ярин.

Скоро в Екатеринбурге в рамках «Иннопром» откроется Генеральное консульство Казахстана. Это позволит наладить бизнес-контакты региона и страны. А также расширит культурное сотрудничество.

- Переговорный процесс с казахстанской стороной шел уже давно. Я искренне рад, что Министерству международных и внешнеэкономических связей при поддержке Губернатора Свердловской области удалось добиться создания казахстанского консульского учреждения именно в Свердловской области, - рассказал Вечаслав Ярин.

На данный момент связи Свердловской области и Казахстана только крепчают. Уже в сентябре 2023 года в Астане пройдет «Иннопром. Казахстан». Осенью делегация региона прибудет в столицу Казахстана.

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