Свердловские заводчане могут получать зарплату больше 100 тысяч рублей

Фрезеровщик может рассчитывать на зарплату в 130 тысяч рублей Фото: Александр КОЦ

В Свердловской области одни из самых высоких зарплат получают сотрудники заводов. Оплата труда у таких работников начинается от 90 тысяч рублей.

Так, например, главный инженер проекта в компании «Интекс» может зарабатывать до 190 тысяч рублей. А оператор станков с программным управлением на Уральском заводе гражданской авиации может получать от 95 до 150 тысяч рублей. Для этого кандидату необходимо иметь опыт работы от года, иметь среднее-специальное образование и быть внимательным.

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах на Уралвагонзаводе может рассчитывать на зарплату до 135 тысяч рублей. Для этого он должен иметь навыки чтения чертежей сварных конструкций.

Начинающий фрезеровщик на Машиностроительном заводе имени Калинина может начать с заработка в 50 тысяч рублей. Однако позже зарплата подрастет до 130 тысяч рублей. Также сотрудникам завода полагается отсрочка от мобилизации, санаторно-курортное лечение для работников и их детей и частичная компенсация процентов по ипотеке. В обязанности сотрудника входит работа на фрезерных станках различных модификаций.

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