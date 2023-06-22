На борту «Уральских авиалиний» пассажирке стало плохо

У женщины, летевшей из Екатеринбурга в Москву, после взлета пошла кровь из уха Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борту «Уральских авиалиний» женщине стало плохо. Ее спас бортпроводник судна. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел 21 июня. У женщины, летевшей из Екатеринбурга в Москву, после взлета пошла кровь из уха. К счастью, среди пассажиров оказался медицинский работник. Вместе со старшим бортпроводником они помогли женщине.

- После медицинских манипуляций ей стало легче, кровь из уха остановилась, боль уменьшились. Она смогла продолжить полет, - рассказали в «Уральских авиалиниях».

Уже по прилете пассажирку передали медикам. Женщина поблагодарила за помощь бортпроводников судна за оказание помощи.

Еще в январе текущего года бортпроводники «Уральских авиалиний» смогли принять роды в самолете. Это произошло прямо в воздухе, когда самолет летел из Жуковского в Худжанд.

- Девочка родилась здоровой, рост 46 сантиметров, вес 2600 грамм. По прилете маму ожидала скорая. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

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