В центре города нельзя будет купить алкоголь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Екатеринбурга на «Ночь музыки» запретят продавать алкоголь. Ограничения будут действовать до 23:00 часов 23 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.

- Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях, - рассказали в мэрии.

Где в Екатеринбурге на Ночи музыки не будут продавать алкоголь:

с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Челюскинцев – Февральской революции – Вайнера – Куйбышева – Белинского – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного;

с 14:00 до 23:00 – в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Бажова – Шевченко; на улице Шевченко, от улицы Бажова до улицы Карла Либкнехта; в здании по адресу: ул. Свердлова, д. 2;

с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Татищева – Мельникова – Репина; в зданиях по адресам: ул. Ключевская, д. 15, ул. Татищева, д. 49;

с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Первомайской – Мира – Малышева – Софьи Ковалевской; на улице Малышева, от улицы Мира до улицы Комсомольской;

с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев, от здания № 19 до здания № 33.

Напомним, что «Ночь музыки» начнется в 15:00 и завершится в 03:00 утра 24 июня. В 2023 году в фестивале примут участие 2500 артистов. Среди них – IOWA, Валерий Сюткин, «Поющие Гитары», Тося Чайкина, Максим Свобода, Вадим Самойлов и Юлия Чичерина.

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