На место ЧП прибыли три пожарные машины и восемь огнеборцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в пожаре пострадала супружеская пара. ЧП случилось ночью 22 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила в час ночи. Загорелся дом в садовом товариществе «Старатель-1» на улице Цветочная. В дальнейшем огонь перекинулся на машину Skoda Fabia. Огонь охватил 61 квадратный метр.

- Спаслись хозяин дачи и его супруга. С ожогами 10-20% тела в состоянии средней тяжести пару госпитализировали, - поделились с информационный агентством «Все Новости» в ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

К счастью, огонь удалось потушить достаточно быстро. Уже в 01:23 возгорание было локализовано. А через четыре минуты горение ликвидировали. На месте ЧП работали три пожарные машины и восемь огнеборцев.

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