На место ЧП прибыли три пожарные машины и восемь огнеборцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле в пожаре пострадала супружеская пара. ЧП случилось ночью 22 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила в час ночи. Загорелся дом в садовом товариществе «Старатель-1» на улице Цветочная. В дальнейшем огонь перекинулся на машину Skoda Fabia. Огонь охватил 61 квадратный метр.
- Спаслись хозяин дачи и его супруга. С ожогами 10-20% тела в состоянии средней тяжести пару госпитализировали, - поделились с информационный агентством «Все Новости» в ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
К счастью, огонь удалось потушить достаточно быстро. Уже в 01:23 возгорание было локализовано. А через четыре минуты горение ликвидировали. На месте ЧП работали три пожарные машины и восемь огнеборцев.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru