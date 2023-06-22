Застройщик Екатеринбурга подскажет, где найти лучшую музыку

Инфоцентр Ночи музыки. Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

Для одного из главных культурно-музыкальных событий года Ural Music Night построен информационный центр. Здесь ценители музыки всех жанров уже могут узнать программу фестиваля и задать вопросы организаторам и волонтерам.

Завтра на площадках Екатеринбурга выступят исполнители самых разных направлений: рок и хип-хоп, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры. Главной площадкой фестиваля объявлена «Магистерия» на Площади 1905 года. Компания «Атомстройкомлекс» каждый год поддерживает фестиваль и традиционно строит информационный центр для посетителей Ural Music Night у памятника основателям города на Плотинке.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

В разные годы инфоцентр также становился площадкой для мероприятий фестиваля. Например, здесь устраивали квартирник в интерьере меблированной квартиры от «Атома», а также размещали фотовыставку, рассказывающую о связи застройщика с историей создания группы «Наутилус Помпилиус».

В «Атомстройкомплексе» подчёркивают, что культурные проекты и фестивали являются необходимой составляющей комфортного города, повышают его привлекательность для жизни наряду с современными зданиями и инфраструктурой. Поэтому компания поддерживает уральских музыкантов, художников, проводит собственную паблик-арт программу «ЧО».