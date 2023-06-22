Центральные улицы города в ночь с 23 по 24 перекроют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на «Ночь музыки» не будут продлевать работу общественного транспорта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.

- На ночь музыки продление работы транспорта не планируется, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Однако центральные улицы в ночь с 23 по 24 перекроют. Горожане смогут свободно передвигаться от одной музыкальной площадки к другой.

- Будет предусмотрена возможность оперативного закрытия движения транспорта в случае массового выхода пешеходов на проезжую часть: по улице Бориса Ельцина, от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев; по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта, - добавили в администрации города.

Напомним, что «Ночь музыки» состоится уже 23 июня. В этом году на ней выступят 2500 артистов. Фестиваль начнется в 15:00 и завершится в 03:00 утра 24 июня традиционной акцией «Светает».

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