В Сургуте появятся остановки с защитой от ветра и дождя

15 остановочных комплексов появятся на улицах Сургута Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте летом 2023 года появятся 15 новых остановок с защитой для пассажиров от дождя и ветра. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Четыре павильона поставят на остановках «Центральный рынок», «Центральная библиотека», «Школа» на Пушкина и «Парк «За Саймой».

В восточном жилом районе павильоны установят на остановках «КСК «Геолог», «Росич» и «Никольский». Еще по два появятся в микрорайоне №2 и на Югорском тракте, а также в западном ЖК «Александрия» и микрорайоне НГДУ - «Изумруд».

Еще несколько остановочных комплексов разместят в отдаленных районах города – в новом ЖК «Голд Фиш» и на Черном мысу «Универмаг Сургут».