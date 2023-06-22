В Екатеринбурге осудят водителя, устроившего массовое ДТП

Уголовное дело водителя передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, по вине которого пострадала женщина-пешеход. Мужчина не соблюдал правила дорожного движения и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в начале декабря 2022 года мужчина 43 лет двигался на Nissan Wingroad по улице Кировоградской. После этого он выехал на перекресток улиц 40-летия Октября - Банникова. Однако не убедившись в безопасности маневра , он попал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с Chevrolet Niva.

- В результате столкновения с автомобилем марки Chevrolet Niva произошел его занос и отбрасывание вправо за пределы проезжей части на тротуар с последующим наездом на женщину-пешехода, стоявшую на тротуаре по улице Кировградская, - рассказали в ведомтсве.

После этого отечественная машина продолжила движение в заносе. Авто столкнулось с Chevrolet Orlando, которую уже отбросило на Hyundai Getz. Пострадавшая женнщина-пешеход получила серьезные травмы. А на водителя составили уголовное дело. Оно передано в суд.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru