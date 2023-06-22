В Нижнем Тагиле СК заинтересовался детьми, которые жили в неблагоустроенной квартире

ВСех детей из семьи изъяли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле следователи заинтересовались ситуацией с одной из семей, где четверо детей остались без присмотра взрослых. Известно, что самому младшему из них всего два года. Кроме того, в помещениях не было детской мебели, а также отсутствовали радиаторы отопления. Полицейские были вынуждены забрать детей из неблагоприятных условий и поместить их в специализированный реабилитационный центр. Их дальнейшую судьбу будут решать органы опеки.

- Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В ее рамках будут выясняться обстоятельства, которые могли способствовать данной ситуации, - сообщает пресс-служба следственного комитета Свердловской области.

По итогам начавшейся проверки следователи примут обоснованное процессуальное решение.

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