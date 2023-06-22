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НовостиОбщество22 июня 2023 11:11

В Нижневартовске расселяют жильцов дома, пострадавшего от ЧП

Большая часть людей предпочла выплаты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жителей расселяют в другие дома

Жителей расселяют в другие дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске заканчивается расселение жителей многоэтажного дома, который пострадал от взрыва газа. Большая часть жильцов предпочла денежные выплаты, остальных сейчас расселяют. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Так, Тамара Поздняк недавно переехала в новую квартиру в доме по улице Интернациональной. Жилье выделила местная администрация. Сначала женщина жила в маневренном фонде, а теперь переехала в свое новое жилье.

Напомним, что газовый баллон взорвался в доме по улице Интернациональной 4 декабря 2022 года. Тогда погибли 8 человек, еще несколько – пострадали.