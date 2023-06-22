Полицейские задержали мужчину, серьезно избившего екатеринбуржца

Задержанный мужчина ранее был судим за аналогичное преступление и убийство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге задержали 49-летнего местного жителя, серьезно избившего 43-летнего мужчину во время драки. Конфликт произошел ночью 11 июня возле дома на Бардина, 21.
- Между пострадавшим и задержанным возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось дракой, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил им своего оппонента в область головы и туловища, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Пострадавшего доставили в ГКБ № 23. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти, переломы ребер и пневмоторакс.
Следственным подразделением отдела полиции № 4 Ленинского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Задержанный мужчина ранее был судим за аналогичное преступление и убийство. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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