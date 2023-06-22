На Среднем Урале нашли поддельную колбасу и сосиски

В изделиях нашли курятину, которой не заявлено в составе продукта Фото: Олег ЗОЛОТО

На Среднем Урале нашли поддельную колбасу. Мясные изделия прибыли в Свердловскую область из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Специалисты лаборатории исследовали несколько образцов «Докторской» колбасы, «Сервелата с говядиной» и сосисок «Молочные». Результаты показали, что в изделиях есть курятина, которой не заявлено в составе.

- Все образцы произведены крупным мясоперерабатывающим предприятием из Пермского края. Референтный центр известил заказчика исследований – Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю – о выявленных нарушениях, - рассказали в ведомстве.

На данный момент инспекторы предпринимают меры в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции.

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