В Свердловской области построят гигантскую теплицу за 20 миллиардов рублей

Теплица обеспечит овощами регион
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Свердловской области построят теплицу площадью 100 гектаров, которая обойдется в 20 миллиардов рублей. Об этом пишет портал «ФедералПресс».
Сейчас правительство Свердловской области ведет переговоры с одним из промышленных холдингов региона о строительстве объекта.
Гигантская теплица обеспечит свежими овощами потребителей Среднего Урала. Также продукцию будут поставлять в регионы Сибири. Под проект подобрали несколько площадок.
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