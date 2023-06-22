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НовостиЭкономика22 июня 2023 10:24

В Свердловской области построят гигантскую теплицу за 20 миллиардов рублей

Продукцию будут поставлять в разные регионы России
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Теплица обеспечит овощами регион

Теплица обеспечит овощами регион

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области построят теплицу площадью 100 гектаров, которая обойдется в 20 миллиардов рублей. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

Сейчас правительство Свердловской области ведет переговоры с одним из промышленных холдингов региона о строительстве объекта.

Гигантская теплица обеспечит свежими овощами потребителей Среднего Урала. Также продукцию будут поставлять в регионы Сибири. Под проект подобрали несколько площадок.

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