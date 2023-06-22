Мэр Нижнего Тагила предложил передать муниципалитетам убыточные маршруты

Перекрыть часть затрат могли бы несколько прибыльных маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владислав Пинаев предложил передать убыточные автобусные маршруты муниципалитетам. Своими рассуждениям мэр Нижнего Тагила поделился на программе «Время новостей. Мнения» (16+) в эфире телеканала «Телекон».

- Пока я вижу только один выход — надо создавать свое структурное подразделение, возрождать то, что было в советское время, а те маршруты, которые сегодня убыточны и неинтересны перевозчикам, на которых они пытаются всячески экономить, забирать себе, - рассказал мэр Нижнего Тагила.

На данный момент сотрудники общественного транспорта не хотят работать на маршрутах, которые не востребованы у тагильчан. И проблема эта массовая. В городе произошла нехватка кадров. Перекрыть часть затрат могли бы несколько прибыльных маршрутов.

- Сегодня катастрофически не хватает водителей. Не хватает кадров не только для автобусов, но и для трамваев, просто это не так заметно горожанам, - добавил градоначальник.

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