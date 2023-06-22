Фото: УГИБДД по Свердловской области
Прокуратура проводит проверку после ДТП с пятью пострадавшими в Екатеринбурге. Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями.
- В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом их на линию, проводился ли медосмотр водителей, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей транспортных средств, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 22 июня в районе Сортировки произошло массовое ДТП. Водитель автобуса №083 при построении не уступил дорогу другому водителю общественного транспорта №014. Из-за этого и произошло столкновение. Потом столкнулись еще две легковушки: Honda и Hyundai.
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