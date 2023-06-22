В Нижнем Тагиле затягивают ремонт роддома

Ремонт роддома хотят довести до конца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле затягивается ремонт роддома больницы №1 на Вагонке. Работы начались в середине 2019 года, и не завершены до сих пор по причине финансовых трудностей. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

За последние десять лет рождаемость в городе упала на треть – с 4,5 тысячи до 3 тысяч младенцев в год. По словам советника главы регионального Минздрава Бориса Вологженинова, перинатальный центр Демидовской больницы вполне справляется с потоком рожениц.

Однако в гордуме уверены, что родильный дом на Вагонке необходим. Для завершения ремонта нужны деньги. Сейчас руководство больницы занимается поиском источников дополнительного финансирования.