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НовостиПроисшествия22 июня 2023 10:06

В магазинах Каменска-Уральского крадут пожертвования

Воришки попали на записи камер видеонаблюдения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Деньги на помощь нуждающимся в коробках собирать незаконно

Деньги на помощь нуждающимся в коробках собирать незаконно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском в двух магазинах торговой сети «Помидор» по улице Строителей и Октябрьской воришки украли коробки для сбора средств детям-инвалидам. Об этом пишет портал KU66.RU.

На видеозаписях в социальных сетях видно, как компания молодых людей забирает коробку и покидает магазин. Пользователи соцсетей негативно отнеслись к преступным деяниям горожан.

- Пусть им будет стыдно! – пишут уральцы в комментариях.

Полиция городского отдела полиции №23 Каменска-Уральского зарегистрировала информацию и проводит проверку по факту кражи пожертвований. Кстати, подобные сборы средств для помощи кому-либо незаконны, так как отследить движение денег в данном случае невозможно.