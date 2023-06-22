В Свердловской области появится крупный тепличный комплекс

Под комплекс выделяют площадь в 100 гектаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области планируют построить крупный тепличный комплекс. Стоимость его возведения оценивают в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Под комплекс выделяют площадь в 100 гектаров. Сами теплицы займут около 40 гектаров. Строительством объекта будет заниматься агропромышленный холдинг «ЭКО-культура». Проект поможет выращивать овощи для целого региона и даже поставлять часть продукции в Сибирь.

- В настоящее время Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже подготовило список площадок для размещения комплекса и ведет переговоры с муниципалитетами, - отметили в областном правительстве.

Еще в 2022 году на поддержку агропромышленного комплекса региону было передано около 4,5 милларда рублей. Их которых 78% составлял областной бюджет.

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