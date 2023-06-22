Вид из окна решает: уральцы и москвичи выбирают живописные панорамы

В ЖК «Сибирский сад» большой выбор видовых квартир

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» выяснили, что ключевые критерии, которые влияют на выбор россиян при покупке квартиры, меняются в зависимости от их места проживания. В опросе приняли участие более 1000 человек из четырех регионов присутствия компании.

Оказалось, что в Екатеринбурге и Москве решающим фактором при выборе квартиры является живописный вид из окна, в Санкт-Петербурге – наличие высоких потолков, в Тюмени – большая площадь квартиры.

Одним из главных критериев выбора локации во всех городах является расположение района на карте города. При этом жителям «региональных» центров – Екатеринбурга и Тюмени – важны перспективы района и инвестпривлекательность, а «столичным» жителям – транспортная доступность (остановки метро и общественного транспорта).

Уральцам важны перспективы района и инвестпривлекательность

При выборе жилого комплекса жителям уральцам нужны закрытые дворы и благоустройство дома. В Москве и Санкт-Петербурге наличие закрытых дворов также влияет на выбор ЖК, но также преобладает значение архитектуры, количества этажей (преимуществом пользуются здания меньшей этажности) и точечной застройки. Во всех регионах большую роль играет приватность и безопасность резидентов.

При этом одной из главных причин для переезда в новую квартиру большинство опрошенных (более 30%) назвали желание повысить класс жилья. Также среди ключевых причин: в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге – потребность в большей площади или количестве комнат (38% и 40% соответственно), в Тюмени – переезд из области в региональный центр (26% ответов), в Москве – покупка квартиры для детей или родителей (23%).

ЖК «Сибирский сад» сочетает все критерии идеального ЖК

Сейчас в Екатеринбурге у «Страны Девелопмент» можно подобрать квартиры, подходящие под все перечисленные критерии, в жилом комплексе «Сибирский сад». Недавно на федеральной премии Urban Awards этот проект назвали лучшим жилым небоскребом России. Поэтому шикарные виды здесь обеспечены. Есть лоты с террасами и балконами, в том числе французскими.

ЖК расположился всего в 15 минутах от центра. Транспортная развязка позволяет выехать из района без пробок. Еще одна крупнейшая развязка в Екатеринбурге уже строится – она позволит быстро добраться в любую точку города и не зависеть от трафика.

Проект ЖК сочетает абсолютный комфорт и стремление к единению с природой

Вся необходимая инфраструктура рядом с ЖК уже сформирована: есть остановки общественного транспорта, детские сады и школы в пешей доступности, продуктовые магазины, фитнес-центры и парки отдыха. На территории самого ЖК также предусмотрено место под строительство школы и дет.сада.

Для игр, отдыха и общения в «Сибирском саду» тоже все есть - закрытые безопасные дворы, многочисленные детские развивающие площадки, спортивные зоны, пешеходный бульвар и тайные сады. На первых этажах жилых домов откроются аптеки, кафе, пекарни и салоны услуг.

В этом ЖК - большой выбор планировок, умный дом в каждой квартире и крытые паркинги

Справка:

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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